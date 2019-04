Foule continentale - La mensuelle : diplomatie, fiscalité et dessins animés - 14/04/2019

Ce dimanche que du lourd, du dur, du dossier, mais qui va passer comme un souffle (on espère) : on parlera fiscalité européenne et diplomatie, mais aussi d'agents secrets, de Captain Planet et de gésiers de canard.

Chaque mois avec Maxime Calligaro, on raconte ce qui se dit dans les couloirs des institutions européennes, et on tente de comprendre pourquoi et comment sont faites les normes européennes. Maxime a été fonctionnaire européen pendant plusieurs années, il a quitté ce monde pour écrire de la fiction (des séries et un polar) et une fois par mois, il retourne dans les couloirs des institutions européennes pour enquêter sur les sujets dont il a été question dans cette émission.

Et chaque fois, les sujets sont un petit peu plus ardus, il y a eu la PAC, l'euro et la règle des 3% , facile, les lanceurs d'alerte, les lobbys. Facile. Et ce mois ci, on a mis la barre haut : fiscalité et ... diplomatie.

Mais avant tout, comme les élections européennes approchent, et qu'au delà de la politique nationale, on a parfois du mal à appréhender les enjeux de ces élections européennes, dans chaque mensuelle depuis janvier nous passons en revue les grands groupes politiques au Parlement Européen et de nous présenter leurs poulains, ceux qui sont candidats pour remplacer Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne. Après les conservateurs, les sociaux démocrates et les libéraux, voici les Verts !

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET