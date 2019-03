Foule continentale - La mensuelle : l'Euro, la PAC, les mutants et comment faire une soupe -...

Chaque mois, Maxime Calligaro, ancien eurocrate, décortique l'actualité européenne comme une crevette grise et nous raconte les coulisses des institutions buxelloises. Dans cet épisode, il tente d'expliquer la PAC, l'Euro et comment faire une soupe quand on est député.

Pour cette mensuelle, Maxime Calligaro a enquêté sur deux thématiques : l'Euro qui fête ses 20 ans : un sujet qu'on se réjouissait de traiter presque autant que les quotas de pêche. Et un autre sujet star des institutions, celui dont on sent qu'il est majeur mais auquel on n'a jamais vraiment clairement rien compris : la PAC, la Politique agricole commune qui est actuellement renégociée pour les 7 ans à venir.

