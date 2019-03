Foule continentale - De Tirana à Londres : que faire d'un corps ? - 03/03/2019

Elles sont quatre. Quatre jeunes femmes de Pologne, d'Albanie, de Belgique et d'Angleterre. Elles ne se connaissent pas mais ont fait un même constat : leurs corps, leurs manières d'aimer et leurs pratiques sexuelles sont contraints par l'histoire de leurs pays. Alors elles veulent changer ça.

Iva, Areta, Kis et Dalia, sont intimement marquées, contre leur gré, par la grande histoire et revendiquent plus de fluidité dans la manière de vivre amour et sexualité.

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET