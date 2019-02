Y a t'il des "méchants" et "gentils" lobbies ? Qui sont les lobbyistes? Pourquoi a t-on peur du TTIP et du CETA ? Comment teste-t-on la santé d'une huitre? Et que reste -t-il de la gauche européenne? Réponses depuis les institutions européennes avec Maxime Calligaro, ancien eurocrate qui sait s'y repérer.

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET