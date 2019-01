On débute l'année avec trois utopies européennes : entre la Croatie et la Serbie, les citoyens du Liberland veulent une société plus libre (moins de contrôle de l'Etat sur nos vies, nos sexualités, le port d'arme ou les impôts). A Vilnius, les habitants d'Uzupis ont écrit leur propre constitution pour plus de solidarité. Dans le Tyrol du Sud, à la frontière autrichienne, les nationalistes demandent l'indépendance.

