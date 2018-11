Foule continentale - Dans cette émission on entend de jeunes européens. On est avec eux, sur le...

La mensuelle : le nationalisme, la culture et un poney

Dans cette émission on entend de jeunes européens. On est avec eux, sur le terrain dans leurs pays respectifs. Une fois par mois, on s'est dit qu'on ferait autrement : qu'on irait parler d'Europe, depuis ... les institutions européennes à Bruxelles (de la cantine aux bureaux des lobbyistes)



Maxime Calligaro a la petite trentaine, il a longtemps travaillé au Parlement européen. Avec des amis eurocrates comme lui, ils avaient créée une newsletter. Ils avaient appelé ça : "Les Grecques, bas fonctionnaires européens". Ça racontait les coulisses de l'Union européenne avec un ton grinçant. Et pour ne pas se faire attraper, ils étaient tous anonymes. Maxime a aujourd'hui quitté ses fonctions dans les institutions.

Chaque mois, on fabrique ensemble une émission pour décrypter les grands sujets européens depuis les coulisses des institutions. Des réunions parlementaires aux bureaux des commissaires... avec le défi de rendre tout ça plus clair et moins barbant.



Dans cette deuxième mensuelle, on va parler du fait national dans les institutions avec cette question : on se sent d'où quand on travaille dans une administration supranationale ? On verra aussi comment la montée des partis nationalistes est vécue depuis Bruxelles et comment différencier un nationaliste d'un patriote, un populiste d'un démocrate?? En deuxième partie il sera question de culture, de cinéma roumain, des chaines YouTube, et de comment trouver des subventions européennes pour financer un projet de hard rock en Estonie (par exemple).

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET