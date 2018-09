Foule continentale - Episode 5 : Barcelone Laboratoire - 30/09/2018

En chimie, un précipité c'est "la formation d'une phase dispersée hétérogène dans une phase majoritaire... " On s'approche aujourd'hui au microscope de cette région de la péninsule Ibérique, la Catalogne, qui se rêve un destin de Nation.

A Barcelone, il y a parfois sur un même immeuble, des drapeaux catalans, et d'autres espagnols. On se demande comment ça se passe, quand les voisins se croisent dans l'ascenseur. Et dès qu'on se retrouve, le sujet de conversation tourne rapidement sur la question de l'indépendance et le ton des discussions monte très vite, les relations se tendent. Chacun doit choisir son camp, pour ou contre l'indépendance ... Fran a choisi le sien. Il a passé deux nuits avec un sac de couchage dans un lycée de Barcelone pour rendre possible de référendum qui demandait aux Catalans : ¿Voulez-vous que la Catalogne soit un Etat indépendant sous forme de République" ?

- Fran est un jeune homme qui a grandi entre deux langues, le castillan et le catalan. Il a eu très vite conscience de la fragilité de l'identité catalane, de sa vulnérabilité, et du fait qu'il fallait la protéger. Il est favorable à l'indépendance. Il est ibérique comme le jambon, ni plus ni moins.

- Henry de Laguérie , journaliste correspondant de la RTBF à Barcelone et auteur de Les Catalans, lignes de vie d'un peuple aux éditions Ateliers Henry Dougier. Il nous raconte cette atmosphère particulière qui règne à Barcelone et dans toute la Catalogne depuis le référendum sur l'indépendance de l'année dernière. Il nous rappelle d'où viennent ces velléités du peuple Catalan

- Stéphane Michonneau, professeur d'Histoire contemporaine à l'Université de Lille, nous explique ce qu'est la catalanisme, il nous rappelle le contexte social et politique dans lequel ce mouvement est né et a prospéré.

