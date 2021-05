Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Le Prix Libre d'écrire destiné aux détenu.e.s de la partie francophone du pays est organisé par la Foire du Livre de Bruxelles et la CAAP (Coordination des associations actives en prison). Cette année, plus de 130 textes sont arrivés de 17 prisons différentes. Des prix vont être remis dans six catégories : poésie, fiction, récit de vie, oralité/slam, hors cadre et envol. Le thème cette année est "Et si...".



Il est remis ce vendredi 7 mai, en présence de l'écrivain suisse Nicolas Feuz, qui a présidé le concours cette année. Il est notre invité, ainsi que le comédien Nicolas Swysen, qui lira un des textes lauréats et Holiday, détenu à la prison de Leuze-en-Hainaut, lauréat pour son texte "Et si c'était lui" dans la catégorie "Récit de vie".