Le mug - Invité 1 : Avec Dominique Filhol et Fabrice Canepa sur Auvio

Focus sur les Ovnis dans la pop culture à l’occasion de la diffusion du documentaire "Ovnis- une affaire d'état " de Dominique Filhol ce jeudi 18 à 22h15 dans DOC SHOT sur la Une. Et si les Objets Volants Non-Identifiés étaient non seulement bien réels mais aussi pris très au sérieux ? En 2019, la NAVY confirme la réalité de vidéos en provenance de F18 montrant des engins effectuant des manœuvres impossibles pour des aéronefs terrestres. Pourquoi les USA et de nombreux autres pays étudient-ils ce phénomène de façon tout à fait sérieuse et scientifique ? Le documentaire de Dominique Filhol ap