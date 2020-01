Le mug - Invité 1 : Marion Quillard et Nicolas Wild sur Auvio

Décryptage du BD-reportage en compagnie de Nicolas Wild, dessinateur-reporter et Marion Quillard, rédactrice en chef de la revue française XXI à l’occasion de l’ouverture du festival de la Bande Dessinée d'Angoulême qui s’ouvre ce 30 janvier. Nicolas Wild parcourt le monde et se rend sur les lieux des évènements abordés pour mieux les comprendre. Sur place, il prend des photos, remplit ses carnets de croquis et de notes. De retour chez lui, l’auteur travaille en numérique pour mettre en forme son reportage et finaliser son album. Il présente aussi à Bruxelles l’exposition « Mondo Disco » qui