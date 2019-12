Le mug - Invité 1 : Le boum des podcasts ? Le Podcast va-t-il remplacer la radio ? sur Auvio

Le boum des podcasts ? Le Podcast va-t-il remplacer la radio ? Quels sont les chiffres d'audience chez nous et à l'étranger ? Quel modèle économique ? Avec Lucie REZSOHAZY, Coordinatrice de production des webdocumentaires et podcasts natifs à la RTBF, Tangui HOREL, animateur sur Pure et auteur de la fiction sonore "Valhalla", une gigantesque station de vacances en orbite autour de la terre sur laquelle se déroule la saga audio spatiale épique du même nom. Marie Charette, journaliste et auteure de « Dis-moi oui » , un podcast sur le consentement.