Le mug - Invité 1 : Coronavirus et culture sur Auvio

C’était l’une des bonnes nouvelles du dernier Conseil national de sécurité, depuis ce 18 mai et moyennant un protocole sanitaire strict garantissant la distance physique entre les visiteurs, les musées peuvent enfin rouvrir leurs portes ! Cette ouverture concerne 74 musées de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 33 en Région bruxelloise, sans oublier les Fédéraux. Comment les musées se sont préparés à cette réouverture ? A quoi ressemble les visites au musée après la crise du covid 19 ? On en parle avec Jérôme Bruyère, chargé de communication pour l'asbl Brussels Museums des musées et Sofiane L