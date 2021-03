Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

La journaliste française Florence Aubenas pour son livre "L'Inconnu de la poste" (L'Olivier).



En 2008, le corps sans vie de Catherine Burgod est découvert dans le relais communal de la poste de Montréal-la-Cluse (dans l'Ain), sauvagement poignardé. En janvier 2009, un voisin, Gérald Thomassin, est placé en garde à vue puis relâché faute de preuves. Thomassin est un marginal. C'est aussi un jeune acteur, récompensé d'un César en 1991 pour son rôle dans « Le petit criminel » de Jacques Doillon. En 2013, il est à nouveau interpellé, mis en examen puis incarcéré. Faute de preuves, il est remis en liberté en 2015 après deux ans de détention préventive. Mais voici qu'un rebondissement imprévu remet tout en cause : un nouveau suspect fait son apparition, trahi par son ADN. La date du procès d'assises approche. Et le 29 août 2019, Gérald Thomassin disparait... Florence Aubenas se rend sur place à plusieurs reprises. Interrogeant inlassablement les habitants du village, décortiquant les PV établis par les gendarmes, confrontant les témoignages des uns et des autres. Elle vient de terminer une première version de ses investigations lorsque la découverte du suspect n° 2 l'oblige à tout reprendre depuis le début. Jusqu'au coup de théâtre final, qui change à nouveau la perspective. Le résultat est saisissant : c'est le portrait d'une France dite rurale ou, sous la banalité apparente, se cachent des drames, des secrets inavoués. Mais c'est aussi l'histoire d'une enquête, avec ses accélérations soudaines, ses fausses pistes, ses révélations. Et le récit d'une étrange amitié brutalement interrompue.