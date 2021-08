Fictions d’hier, Sciences d’aujourd’hui : Premier Contact et l’Hypothèse de Sapir-Whorf sur Auvio

A* Les théories et les lois scientifiques des films de science-fiction s’appliquent-elles dans notre réalité ? Ce lundi, Véronique Thyberghien s’intéresse à l’Hypothèse de Sapir-Whorf, cette hypothèse qui soutient que la façon dont on perçoit le monde dépend du langage que l’on utilise. Le film de Denis Villeneuve « Arrival » (Premier contact en français) sorti en 2016 exploite cette théorie : des scientifiques tentent d’entrer en contact avec des extra-terrestres en apprenant leur « langue écrite en cercle ». Le domaine de la linguistique a beaucoup évolué ces dernières années et différentes disciplines scientifiques s’y croisent. Avec le 6ème épisode de « Fictions d’Hier – Sciences d’aujourd’hui », nous partons à la rencontre de l’autre. Fictions d’Hier, Sciences d’Aujourd’hui: Réalisation : Véronique Thyberghien Montage & Mixage : Cédric Vanstraelen Co Production La Première et We Tell Stories