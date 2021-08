Fictions d’hier, Sciences d’aujourd’hui : Sciences d’aujourd’hui : Inception et les rêveurs lucides sur Auvio

Que se passe-t-il dans la tête d’un rêveur ? Comment le cerveau agit-il ? La conscience et l’inconscience sont-elles si différentes ? Les neurosciences ont réalisé des bonds en avant dans la connaissance de notre cerveau, mais butent encore sur quelques énigmes. Avec le 8ème épisode de « Fictions d’Hier – Sciences d’aujourd’hui », nous plongeons dans les rêves. Un feuilleton réalisé par Véronique Thyberghien et Cédric Vanstraelen, une Co Production La Première et We Tell Stories.