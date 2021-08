Fictions d’hier, Sciences d’aujourd’hui : Alien et Planète rouge ou la Terraformation sur Auvio

En filigrane dans la série de films Alien, la Terraformation, l’idée de transformer une planète et de la rendre habitable pour l’humain. Dans les années 1990, le projet de terraformation de Mars a connu une véritable ferveur intellectuelle. Où en est-on aujourd’hui, alors que les missions sur la planète rouge se multiplient ? Quel serait le meilleur scénario ? Et s’agit-il d’un scénario de film ou de la réalité ? Destination : Mars dans ce 7ème épisode de « Fictions d’Hier – Sciences d’aujourd’hui », un feuilleton réalisé par Véronique Thyberghien et Cédric Vanstraelen, une co-production La Première et We Tell Stories.