Fictions d’hier, Sciences d’aujourd’hui : "Le Jour d’Après" ou l'arrêt du Gulstream sur Auvio

Une nouvelle ère glaciaire s’abat sur la planète en quelques jours, c’est le pitch du film « Le jour d’après ». Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat interpelle nos gouvernements sur un dérèglement climatique important. Alors que début 2022 un nouveau rapport du GIEC est attendu, quel lien peut-on tisser entre fiction et réalité ? Climatologues et glaciologues tenteront de répondre à cette question dans ce 5ème épisode de « Fictions d’Hier– Sciencesd’aujourd’hui » réalisé par Véronique Thyberghien et Cédric Vanstraelen, une co-production La Première et We Tell Stories, à retrouver sur La Première et sur Auvio.