Fictions d’hier, Sciences d’aujourd’hui : Ghost In The Shell ou le stockage de la mémoire sur Auvio

« Devenir éternel », beaucoup en rêve ! Et s’il n’est pas possible de vivre biologiquement pour l’éternité, certains sont prêts à se lancer dans l’aventure numérique. Comment stocker la mémoire humaine sur un support numérique ? Quelles sont les pistes exploitées ? C’est ce que nous allons découvrir dans « Fictions d’Hier – Sciences d’aujourd’hui ». Un feuilleton réalisé par Véronique Thyberghien et Cédric Vanstraelen, une co-production La Première et We Tell Stories, à retrouver sur La Première et sur Auvio.