Fictions d’hier, Sciences d’aujourd’hui : Gravity et le syndrome de Kessler sur Auvio

Les théories et les lois scientifiques des films de science-fiction s’appliquent-elles dans notre réalité ? Ce lundi, cap dans l’espace pour découvrir le syndrome de Kessler. Pour l’astrophysicien Donald J. Kessler les débris dans l’espace ne cessent de s’entrechoquer, créant à leur tour une multitude de nouveaux débris, cela dans un recommencement perpétuel. Cette théorie est traitée dans le film « Gravity » d’Alfonso Cuarón et la réaction en chaîne préoccupe, entre autres, les Nations Unies. Partons à la découverte de l’espace avec Véronique Thyberghien et Cédric Vanstraelen, une co-production La Première et We Tell Stories, à retrouver sur La Première et sur Auvio.