Fictions d’hier, Sciences d’aujourd’hui : Tenet : L’entropie inversée ou l’inversion du temps sur Auvio

A partir de ce 28 juin et durant tout l’été, chaque lundi, un feuilleton inédit. « Fictions d’Hier – Sciences d’aujourd’hui » explore les lois et les théories scientifiques exploitées dans quelques films de SF récents. Que signifient-elles ? Quelle place ont-elles dans la société d’aujourd’hui ? Ce lundi, nous partons à la découverte de l’entropie inversée et de l’anti-entropie grâce au dernier film de Christopher Nolan : Tenet. Fictions d’hier, Sciences d’aujourd’hui est une série proposée par Véronique Thyberghien et Cédric Vanstraelen. 9 épisodes : le lundi à 10.00, dans Tendances Première, du 28 juin au 23 août. Coproduction de La Première et We tell Stories. La semaine prochaine : Time Out ou la valeur du Temps selon Gary Becker