Feuilleton "Magritte, 120 ans " - Episode 3 - Entrez sans frapper - 07/01/2019

Feuilleton « Magritte, 120 ans » : né à Lessines, près de Charleroi, il est toujours considéré comme l’un des plus grands peintres surréalistes, et c’est à Bruxelles que se trouve le seul musée qui est entièrement consacré à cet inventeur d’un regard surréaliste. Dans cet épisode 3, “Et ceci continue à ne pas être une pipe. Ni un feuilleton. Arrive la crise de 29: le marché de l’art s’effondre.Plus d’expositions, plus de ventes de tableaux. Retour à Lessines. Mais cette période est aussi pour lui le temps de rencontrer les autres surréalistes, et André Breton, évidemment. Alors René Magritte adhère au Pati Communiste, comme ses camarades. Oui mais est-ce vraiment compatible avec l’esprit surréaliste ? En fait non. Mais en même temps, il y a des idéaux, là, d’une égalité bien perdue dans la société française. Alors René Magritte change, parce qu’il y a ces idées qui trainent, parce qu’il faut définir le surréalisme, et surtout: parce qu’il faut retrouver de quoi vivre”

Émission Entrez sans frapper