« Les méchants de la fiction » : avant-dernier épisode de notre feuilleton consacré aux grands méchants de la fiction. Oui, je sais, ça passe vite quand on a bien peur. Aujourd'hui, Gorian Delpâture et Julien Demeuse nous emmènent dans les vagues de l'océan pacifique. Il va y avoir des pirates, une île curieuse et un monstre gigantesque avec plein de tentacules : Cthulhu.