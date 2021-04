Feuilleton "Les méchants de la fiction" : on continue notre feuilleton consacré aux grands méchants de la fiction avec le 7ème épisode de la série écrite et réalisée par Gorian Delpâture et Julien Demeuse. Cette fois-ci, on ne s'intéresse pas à un personnage tout seul mais à un type de monstres très méchants. Des monstres issus du folklore haïtien : les zombies.