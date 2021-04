Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Feuilleton « Les méchants de la fiction » : suite de notre feuilleton consacré aux grands méchants de la fiction. Une série en 10 épisodes que vous proposent Gorian Delpâture et Julien Demeuse. On termine cette première semaine de vacances en beauté avec, peut-être, le plus grand méchant de tous les temps. Celui qui a été le plus souvent adapté au cinéma. Vous le connaissez. Il a un petit accent roumain. C'est un certain... Dracula.