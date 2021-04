Feuilleton « Les méchants de la fiction » : quatrième épisode de notre feuilleton consacré aux grands méchants de la fiction. Aujourd'hui, Gorian Delpâture et Julien Demeuse nous emmènent dans le futur, au 22ème siècle, et dans le froid glacial de l'espace. C'est un méchant de cinéma dont il s'agit aujourd'hui. Il ne porte pas vraiment de nom. On l'appelle «l'étranger», « L'Alien ».