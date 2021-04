Feuilleton "Les méchants de la fiction" : troisième épisode déjà de notre feuilleton consacré aux grands méchants de la fiction. Un feuilleton concocté par Gorian Delpâture et Julien Demeuse. On avait commencé par deux méchants de cinéma : Dark Vador et Freddy Krueger. Aujourd'hui, encore un méchant de cinéma très connu mais qui était à la base un personnage de roman : un certain Norman Bates...