Feuilleton "Les méchants de la fiction" : suite de notre feuilleton consacré aux grands méchants de la fiction. Hier, Gorian Delpâture et Julien Demeuse vous ont présenté Dark Vador. On reste dans le cinéma aujourd'hui mais on quitte l'espace pour le monde des rêves. Ou plutôt des cauchemars. On part aujourd'hui à la découverte de Freddy Krueger...