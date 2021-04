Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Feuilleton « Les méchants de la fiction » : Dixième et dernier épisode du feuilleton de Gorian Delpâture et de Julien Demeuse consacré aux méchants de la fiction. Des méchants du cinéma, de la littérature ou de la BD. Ici, il s'agit d'un méchant qui a donné son nom à des livres très célèbres et à des films à grand succès. Pourtant, son histoire est assez peu connue. Aujourd'hui, on parle du Seigneur des Anneaux : Sauron.