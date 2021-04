Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Feuilleton "Les méchants de la fiction" : chaque jour, pendant les deux semaines de vacances de Printemps, Gorian Delpâture et Julien Demeuse nous proposent un feuilleton qui va faire peur. Ils vont nous dresser le portrait de dix grands méchants de la fiction, au cinéma ou en littérature. À tout seigneur noir, tout honneur spatial, on commence par un grand méchant du cinéma. Un certain Dark Vador. On part pour l'espace...