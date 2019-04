Feuilleton : les 90 ans de Popeye Episode 1 - Entrez sans frapper - 08/04/2019

Feuilleton sur les 90 ans de Popeye, personnage créé par l'Américain Elzie Crisler Segar. Une réalisation signée Dominick Martinot-Lagarde. Épisode 1 : Popeye, le marin qui mange des épinards et qui pousse les enfants à manger des légumes... Avec sa pipe et sa femme Olive... Qui ne connait pas ? Pourtant, l'histoire de ce marin est un peu plus complexe.... Et est l'histoire d'une réussite "à l'américaine", assez tardive. Le créateur de Popeye, c'est Elzie Crisler Segar, né en 1894 dans l'Illinois, qui a commencé à dessiner en 1919, a créé Popeye en 1929, et est mort en 1938... Erwin Dejasse, Docteur en Histoire de l'Art, maître de conférence, et chercheur FNRS à l'ULB, nous raconte cette histoire...

Émission Entrez sans frapper