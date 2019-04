Feuilleton Jacques Offenbach - Épisode 4 - Entrez sans frapper - 18/04/2019

Feuilleton Jacques Offenbach, à l'occasion du bicentenaire du compositeur et violoncelliste français le 20 juin prochain.



Épisode 4 : Peut-on parler des « tubes » de Jacques Offenbach ? Très certainement. Durant ces 10 dernières années du règne de Napoléon III, et donc du Second Empire, Jacques Offenbach, avec évidemment Meilhac et Halévy, vont divertir Paris de leurs meilleurs succès. Et Jacques Offenbach est un peu à la mesure de son temps: tout dans l'excès, n'ayant pas vraiment un sou en poche. On fait la fête jours et nuits. Et lui, il écrit, il compose, sans arrêt, disposant même d'un écritoire dans son coche.... Un tourbillon de bulles qui conduira à des œuvres magnifiques et encore souvent jouées, mais aussi, à la chute de Napoléon III.... C'est le chef d'orchestre et grand spécialiste d'Offenbach, Jean Pierre Hack qui nous raconte cette histoire.



Une réalisation signée Dominick Martinot-Lagarde.

Émission Entrez sans frapper