Feuilleton Jacques Offenbach - Épisode 3 - Entrez sans frapper - 17/04/2019

Feuilleton Jacques Offenbach, à l’occasion du bicentenaire du compositeur et violoncelliste français le 20 juin prochain.



Épisode 3 : Parler d’Offenbach, c’est parler en fait d’une équipe : Hortense Schneider bien sûr, mais aussi ses librettistes : Henri Meillac et Ludovic Halévy. Et en cette année 1958, pour l’Exposition Universelle, ça y est, Offenbach a son théâtre : les Bouffes-Parisiens. Jean Pierre Hack, chef d’orchestre et grand spécialiste d'Offenbach, nous raconte cette histoire...



Une réalisation signée Dominick Martinot-Lagarde.

Émission Entrez sans frapper