Feuilleton Jacques Offenbach - Épisode 1 - Entrez sans frapper - 15/04/2019

Feuilleton Jacques Offenbach, à l'occasion du bicentenaire du compositeur et violoncelliste français le 20 juin prochain.



Épisode 1 : Si notre histoire commence à Cologne, nous allons très vite nous rendre à Paris. Le Paris des misérables de Victor Hugo, mais aussi, le Paris champagne, le Paris Lumière, et, en cette moitié du XIX ème siècle, le Paris de Jacques Offenbach. C'est Jean-Pierre Haeck, tromboniste, chef d'orchestre, et grand spécialiste de Jacques Offenbach qui nous raconte son histoire.



Une réalisation signée Dominick Martinot-Lagarde.

Émission Entrez sans frapper