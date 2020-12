« In My Life » retour sur les 40 ans de la mort de John Lennon. Episode 4 : "Let it be" - Le rôle de John dans la séparation des Beatles.Le 20 septembre 1969 c'est John qui quitte le groupe qu'il avait fondé. On conviendra de ne rien dire, pacte rompu le 16 avril 1970 par Paul qui envoie à la presse qu'il quitte les Beatles. John est furieux la messe est dite