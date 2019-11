De l'autre Côté du Mur : Episode 11 : L'unification allemande sur Auvio

Malgré les craintes de François Mitterrand et de Margaret Thatcher, l'unification allemande a lieu le 3 octobre 1990 ouvrant ainsi la voie à la construction européenne. « On pouvait abattre le mur. On n'en aurait pas pour autant fini avec lui. Seul le mur entretenait l'illusion que les Allemands n'étaient séparés que par le Mur » écrit Peter Schneider. 30 ans après la chute du Mur de Berlin, les différences entre l'ex-RFA et l'ex-RDA sont encore nombreuses et plusieurs évènements qui surviennent actuellement dans l'Est de l'Allemagne peuvent être considérés comme des conséquences de ce mur.

