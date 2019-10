De l'autre Côté du Mur : Episode 8: L'identité des Allemands sur Auvio

Comme dans tout régime dictatorial, l'école et les groupes de jeunesse sont instrumentalisés par le pouvoir en place. Si les étudiants n'adhèrent pas au discours officiel, ils subiront toutes sortes de sanctions dans leur vie professionnelle. Certains artistes dénonceront les méthodes du régime communiste est-allemand et se verront alors retirer leur nationalité. Certains écrivains se sont interrogés sur l'identité des Allemands, une identité qui parfois ne se retrouve que près du Mur, là où l'Est et l'Ouest se rejoignent

