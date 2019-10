De l'autre Côté du Mur : sur Auvio

Il y a 30 ans, le Mur de la honte s'effondrait. Il entraînait avec lui la fin de la Guerre froide et permettait à des milliers de familles, amis et amants de se retrouver. Durant 28 ans, Berlin est défigurée par le Mur qui devient l'objet de propagande entre les Occidentaux et les Soviétiques. Berlin Ouest voit se développer en son sein une culture alternative et abrite une vie nocturne importante. A Berlin Est, malgré l'étroite surveillance de la Stasi, les domaines artistiques se développent également. Pourquoi ce mur ? Quelle a été la vie politique, sociale, musicale, artistique, la vie quotidienne durant le Mur ? Comment en arrive-t-on à sa chute et quelles en sont encore aujourd'hui les conséquences ? C'est au rythme de Berlin entre 1948 et 1989 que nous vous proposons de vivre avec la série « De l'autre côté du Mur ».

Casting et équipe Animateur Cecile POSS