De l'autre Côté du Mur : Episode 3: Vous entrez dans le secteur américain. sur Auvio

Le Mur sera très vite instrumentalisé par les secteurs orientaux et occidentaux de Berlin. Mur de la Honte pour l'Ouest, il est un rempart de protection antifasciste pour l'Est. Cette propagande est-allemande ne dupe aucun des citoyens des RDA qui n'auront qu'une idée en tête : franchir ce mur au péril de leur vie. Dès l'édification du mur, les garde-frontières reçoivent l'ordre de tirer sur les fugitifs. Les personnes désireuses de se rendre à l'Ouest utiliseront tous les moyens possibles, se cacher dans le coffre d'une voiture, passer par les égouts , prendre une fausse identité, traverser la Spree à la nage ou, et ce sera la voie la plus utilisée, construire un tunnel sous le mur.

