De l'autre Côté du Mur : Episode 2 sur Auvio

En 1958, les Soviétiques somment les Occidentaux de se retirer de Berlin-Ouest. Les Français, Britanniques et Américains refusent l'ultimatum lancé par Khrouchtchev. Par manque de libertés et de structures démocratiques, les Allemands de l'Est se réfugient massivement à l'Ouest. La RDA ne peut pas se permettre de perdre toutes ses jeunes forces vives d'autant plus que l'économie du pays est au point mort. En complicité avec le régime soviétique, les dirigeants de la RDA prennent une mesure d'urgence pour stopper cet exode massif. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, en prenant la population au dépourvu, ils érigent le mur.

