Feuilleton 90 ans de Mickey-Episode 5 - Entrez sans frapper - 28/12/2018

Feuilleton « Les 90 ans de Mickey » avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg, spécialiste du cinéma dit « populaire » et du cinéma animé. Episode 5 : Même après la mort de Walt Disney en 1966, Mickey est partout : livres, chaines de télévision, parcs d'attractions. Il est le symbole, la marque, l'icône d'un empire immense destiné au divertissement... Dominick Martinot Lagarde.

Émission Entrez sans frapper