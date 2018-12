Feuilleton « Les 90 ans de Mickey » avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg, spécialiste du cinéma dit « populaire » et du cinéma animé. Episode 3 : Walt Disney s'aperçoit vite que son personnage, Mickey, ne peut exister sans une foule d'autres personnages... Un feuilleton réalisé par Dominick Martinot Lagarde.

Émission Entrez sans frapper