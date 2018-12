Feuilleton « Les 90 ans de Mickey » avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg, spécialiste du cinéma dit « populaire » et du cinéma animé. Episode 2 : En 1928, Walt Disney a tout perdu et doit se reprendre. Il invente un autre personnage, une souris, qu'il va baptiser Mickey. Un feuilleton réalisé par Dominick Martinot Lagarde.

