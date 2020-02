Le Mug - Invité 2 : Regard(s) sur la jeunesse sur Auvio

Du 15 février au 21 mars, Charleroi vibrera pour la 7e fois au rythme du Festival KICKS ! / Regard(s) sur la jeunesse. Cette biennale, qui s’adresse tant aux adultes qu’aux ados, poursuit son envie de porter un regard sur le monde, tout en créant l’échange et la rencontre. Climat, migrations, économie, inégalités sociales… notre société est en crise, et plus que jamais en mutation. Le Festival KICKS ! questionnera la jeunesse actuelle et la parole adolescente afin de comprendre son engagement, ses peurs, ses envies, ses enjeux, ses rêves pour un futur plus radieux… On découvre le festival en