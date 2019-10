Le mug - Invité 1 : Du 3 au 13 octobre sur Auvio

Le festival FrancoFaune qui aura lieu du 3 au 13 octobre. Un festival porté par des valeurs de proximité, de circuit court entre artistes et publics, de découvertes de lieux bruxellois. Un festival et un accompagnement d'artistes aussi surtout (Parcours FrancoFaune) avec, à l'affiche, une cinquantaine d'espèces musicales en voie d'apparition dans une vingtaine de endroits. On le découvre avec Céline Magain, co-directrice du festival, Rémi Rotsaert, membre du groupe Dalton Télégramme et David Numwami, jeune musicien de session et arrangeur.