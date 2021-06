Votre série FAUT PAS CROIRE, dans laquelle on vous parle de croyance et de théorie complotiste. Aujourd’hui, on revient sur le créationnisme… une doctrine religieuse fondée sur la croyance selon laquelle la terre a été créée par Dieu. Une croyance qui nie en grande partie la science. C’est une série proposée par Sophie Léonard et Jonathan Remy