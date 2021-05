Faut pas croire : Episode 2 : l'assassinat de JFK sur Auvio

Dans le podcast « Faut pas croire » on va vous parler de croyances complotistes. On le sait, l’homme s’est construit autour de légende devenant des mythes modernes. Depuis la nuit des temps, il aime les histoires. Mais à l’ère du numérique certaines histoires se transforment parfois en fakes news, en propagande ou encore en théories du complot. Le phénomène ne fait que prendre de l’ampleur. Des plus farfelues au plus politiques, des plus récentes au plus anciennes on vous propose de revenir sur ces théories du complot. A chaque épisode, un point de vue pour découvrir ou redécouvrir certains croyances complotistes. Une série proposée par Sophie Léonard et Jonathan Remy Cette épisode revient sur l'assassinat du président américain John Fitzgerald Kennedy