Faut-il un héros pour défendre la planète ? - Les Décodeurs - 21/10/2018

Il y a quelques jours de cela, un visage mince encadré de longs cheveux sombres éclairait le web : Aurélien Barrau, astrophysicien, exprimait dans une vidéo réalisée par Brut son inquiétude quant à l’avenir de la planète. Ces mots précis, accessibles, font mouche et rapidement il incarne la lutte contre le réchauffement climatique. C’est que ce mouvement, en œuvre depuis de nombreuses années, a du mal à se structurer à l’échelle internationale. Les décisions ne percolent pas. Alors, la lutte pour l’environnement a-t-elle besoin de son héros, tels Martin Luther King, Simone Veil ou Denis Mukwege sur d’autres combats sociétaux? On en discute avec Juliette Boulet, porte-parole de Greenpeace, et Olivier Marchal, sociologue de formation qui a rédigé une thèse sur la figure du génie.

Émission Les Décodeurs