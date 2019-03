Faut-il faire taire Michael Jackson ? - Les Décodeurs - 17/03/2019

Le documentaire « Leaving Neverland », réalisé par Dan Reed, fait grand bruit. Dans ce documentaire de 4 heures, Wade Robson et James Safechuck accusent Michael Jackson, nombreux détails à l’appui, de pédophilie. En Flandre, où le documentaire a été diffusé vendredi 08 sur Canvas, cela a eu un effet « onde de choc ». Si bien que la VRT a décidé de cadrer la diffusion des titres du chanteur à la radio. Par ailleurs, d’autres voix se sont élevées, notamment en provenance des fans clubs de la star, critiquant l’unilatéralité du documentaire et demandant aux médias plus d’objectivité pour parler de cette affaire. Nous recevons Hans Van Goethem, porte-parole radio et télévisions de la VRT, Etienne Dombret, chef éditorial de Classic 21 qui a décidé de maintenir la diffusion des titres de MJ sur sa chaine, et Hélène Maquet, journaliste RTBF, qui a enquêté sur les fans clubs de Michael Jackson.

Émission Les Décodeurs RTBF