Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

La commissaire Fanny Gonella, Directrice 49 Nord 6 Est - FRAC Lorraine (Fonds régional d'art contemporain de Lorraine) pour l'expo "Margaret Harrison : Danser sur les missiles", à voir jusqu'au 23 mai au BPS22 à Charleroi. Figure influente de l'art féministe en Grande-Bretagne, Margaret Harrison (1940, Yorkshire) mène, depuis plus de 50 ans, une réflexion croisée sur les notions de classe et de genre. Pratiquant art et activisme, cette artiste s'attache à rendre visibles les formes de domination qui se manifestent dans les sphères professionnelles et domestiques, tout comme dans l'histoire de l'art et la culture populaire. Des figures de super-héros issus des comics nord-américains à l'Olympia de Manet, elle défie avec humour les structures de pouvoir véhiculées par la société et les médias, tout en reprenant à son compte des stratégies du grotesque comme l'exagération, la parodie et la subversion. Nourrie de considérations sociales et politiques, sa pratique est également documentaire. Élevée dans une Angleterre berceau des mouvements syndicaux, de l'établissement des droits des travailleurs, et des suffragettes qui inventèrent la désobéissance civile en tant qu'outil de combat pour les droits des femmes, Margaret Harrison s'inscrit naturellement dans la continuité de ces luttes, mettant son travail artistique au service du féminisme.