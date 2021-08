Fait du jour - MAP : Biélorussie: un an de répression et de résistance sur Auvio

Il y a tout juste un an, le 9 août, les Biélorusses passaient aux urnes. Et pour la première fois depuis longtemps, un vent de changement avait agité la campagne électorale... au point de laisser entrevoir un départ du président Alexander Lukachenko après 26 ans à la tête de ce pays d'europe orientale.

Mais c'est un tout autre basculement qui a eu lieu ce jour-là.

Retour sur une année de répression et de résistance, avec Myriam Baele